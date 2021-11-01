Церковный публицист рассказал, чем опасен Хэллоуин

Хэллоуин наносит вред традиционному восприятию добра и зла, особенно у детей, заявил Церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, 31 октября сообщает РИА Новости.