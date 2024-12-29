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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сваймен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в матче с «Коламбусом». Он на 12-м месте в истории «Бостона» по числу игр на ноль (14)

«Бостон» обыграл «Блю Джекетс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.  Вратарь «Брюинс» был признан первой звездой встречи.

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