В Ростовской области объявлена ракетная опасность

В Ростовской области около 20:30 была объявлена ракетная опасность, о чём проинформировала РСЧС. Населению рекомендовано укрыться в зданиях, не находиться на открытой местности и держаться подальше от окон.
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