Крупнейшее цунами и землетрясение сотрет с лица земли США

64,9 тыс прочтений Вчера Оглавление «США не готовы к катастрофам»: что сказали ученые Как отреагировали на новость в России Подобное уже случалось: землетрясение в Японии 2011 года До столкновения Соединенных Штатов (США) с ужасной стихией осталось совсем немного, предупредило британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.