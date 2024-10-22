Минспорт России приглашает муниципалитеты принять участие в конкурсе лучших практик

Реклама Минспорт России приглашает муниципалитеты принять участие в конкурсе лучших практикДо 31 октября продолжается прием заявок от муниципальных образований России на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую информационно-просветительскую работу по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.