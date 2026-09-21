Памфилова анонсировала выборы глав 10 регионов в 2027 году

В 2027 году на единый день голосования в России состоятся выборы глав в 10 регионах, включая Бурятию, Карелию и Марий Эл.
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