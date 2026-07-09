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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Барсы» Монтойя завершил карьеру в 35 лет

35-летний экс-защитник «Барселоны» Мартин Монтойя объявил о завершении игровой карьеры. В сезонах-2023/24 и 2024/25 испанец играл за греческий «Арис».

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