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Почему не как мне надо или Ошибаться можно, врать - нельзя

Почему не как мне надо или Ошибаться можно, врать - нельзя

На этом ресурсе очень много копипасты. Из СМИ, из различных «каналов», из подборок сайтовых народных размышлений.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Странно было бы ожидать от инфоресурса объективности в подаче информации. Даже если не рассуждать о целенаправленной &quot;работе с мозгами&quot; комментаторов, просто нужны &quot;кричащие заголовки&quot; и хорошо бы устроить полемику переходящую в откровенные унижения и оскорбления оппонентов. Это обычный скандал и увеличение числа просмотров. Что касается &quot;Блогеры военной темы&quot; - абсолютно согласен. Не всё идёт идеально в ходе СВО, главное что идёт &quot;самоочищение&quot; в руководстве РФ на всех уровнях.
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2 час.
Виктор Козлов
Обратите внимание как Белоусов  внешне  похож на Суворова.Поразительное сходство.
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1 час.
Александр
Что он натворил,убогая?
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41 мин.
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