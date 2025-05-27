На этом ресурсе очень много копипасты. Из СМИ, из различных «каналов», из подборок сайтовых народных размышлений.
Почему не как мне надо или Ошибаться можно, врать - нельзя
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Странно было бы ожидать от инфоресурса объективности в подаче информации. Даже если не рассуждать о целенаправленной "работе с мозгами" комментаторов, просто нужны "кричащие заголовки" и хорошо бы устроить полемику переходящую в откровенные унижения и оскорбления оппонентов. Это обычный скандал и увеличение числа просмотров. Что касается "Блогеры военной темы" - абсолютно согласен. Не всё идёт идеально в ходе СВО, главное что идёт "самоочищение" в руководстве РФ на всех уровнях.
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2 час.
Виктор Козлов
Обратите внимание как Белоусов внешне похож на Суворова.Поразительное сходство.
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1 час.
Александр
Что он натворил,убогая?
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41 мин.
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