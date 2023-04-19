«Реал» сыграет с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, «Милан» – с «Интером»

Четвертьфинальный этап сумели преодолеть «Милан» (1:0, 1:1 с «Наполи»), «Реал» (2:0, 2:0 с «Челси»), «Манчестер Сити» (3:0, 1:1 с «Баварией») и «Интер» (2:0, 3:3 с «Бенфикой»).
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