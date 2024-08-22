Иранский парламент впервые с 2001 года утвердил весь состав правительства

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Парламент Ирана утвердил всех 19 министров президента Масуда Пезешкияна. Как отмечает Al Jazeera, за последние два десятилетия это первый случай, когда президенту удалось провести через парламент всех своих кандидатов.
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