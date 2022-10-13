Одиночество в браке: почему мы с этим миримся

В одиночку вообще-то можно прожить и даже очень счастливо. Но, выходя замуж, вы ждете совсем другого и тоже имеете на это право… Нет хуже одиночества, чем одиночество в отношениях… Она симпатичная, голубоглазая, в синем купальнике, очень уставшая.