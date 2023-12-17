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Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Мы заслужили победу. Не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге»

Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Мы заслужили победу. Не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге»

«В футболе такое случается, если так много прощаешь. Мы заслужили победу. Мы были хороши и сделали все для победы.

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