Ставка на дефицит людей для ВСУ опрометчива. Надо уничтожать верхушку Киевского режима

По Сети гуляют эти фотографии, которые интерпретируют так, что в ВСУ остались только старики. Но вдумайтесь: если так стары и немощны все ВСУшники, то почему наши бойцы их не сломят окончательно? Как они такими кадрами ещё пытаются контратаковать? Даже если наших бойцов меньше количественно, то каждый молодой боец должен таких доходяг пачками побеждать.