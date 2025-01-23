Авиакомпаниям не позволят произвольно повышать цены

Минтранс изменил приказ о формировании тарифной политики российских авиакомпаний. К сентябрю 2025 года, когда он вступит в силу, все они должны ясно и четко задокументировать, как они определяют цены на билеты.
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