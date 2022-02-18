Из магазина в Кондопоге за 40 минут дважды пытались унести спиртное

Сотрудники Росгвардии задержали любителей алкоголя и кофе В течение двух часов сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии трижды выезжали на срабатывание тревожных кнопок в сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.