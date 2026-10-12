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test mazurok

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🛠 Крым практически полностью готов к осенне-зимнему периоду

🛠 Крым практически полностью готов к осенне-зимнему периоду В республике прошло совещание, участие в котором приняли замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, представители профильных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона.

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