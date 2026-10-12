🛠 Крым практически полностью готов к осенне-зимнему периоду В республике прошло совещание, участие в котором приняли замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов, председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, представители профильных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым