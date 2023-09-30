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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин о том, нужен ли психолог «Металлургу»: «Все индивидуально. Кому экстрасенс, кому жена вот такая . В детском хоккее нужен – родителям»

Вчера «Металлург» обыграл «Салават» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Вы сказали, что у команды очень напряженный график, большая психологическая нагрузка.

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