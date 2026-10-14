Петрозаводские следователи выясняют обстоятельства гибели молодой женщины. Труп гражданки 1995 года рождения с явными признаками насилия был обнаружен в квартире дома № 7 по Кемской улице.
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