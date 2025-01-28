Ford наращивает производство самых доступных моделей

Руководство Ford сообщило дилерам, что автопроизводитель увеличит производство комплектаций начального уровня и перезапустит базовые модели некоторых моделей в ответ на спрос на более доступные автомобили.
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