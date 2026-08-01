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Аргументы недели

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В Израиле возникли столкновения из-за работающего в Шаббат кафе

В Израиле возникли столкновения из-за работающего в Шаббат кафе

В центре Иерусалима вновь обострился конфликт вокруг одного из кафе, которое продолжает работать и по субботам.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
клоуны...🤣🤣🤣🤣
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