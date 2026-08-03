Кордоба и Тюкавин остаются фаворитами гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров – они еще не забивали

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров в сезоне РПЛ-2026/27. Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поднялся на 5-е место в рейтинге у букмекеров после хет-трика в игре с «Оренбургом» (3:0).
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