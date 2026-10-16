The money allocated to Ukraine for the war is running out. This was announced today, October 16, on the eve of today's EU summit by Belgian Prime Minister Bart de Wever.
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