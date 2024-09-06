Рок-группа Linkin Park возвращается: кто заменит вокалиста Честера Беннингтона

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену в обновленном составе. Об этом один из основателей коллектива гитарист и вокалист Майк Шинода заявил во время стрима на YouTube-канале, передает rbc.
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