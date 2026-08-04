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Врач из Ростова первым оказал помощь пострадавшим после взрыва на пляже в Геленджике

Врач из Ростова оказал первую помощь после взрыва в Геленджике В Архипо-Описовке, на пляже в Геленджике, произошёл взрыв, после которого анестезиолог из Ростова-на-Дону стал одним из первых, кто пришёл на помощь пострадавшим.

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