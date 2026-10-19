Завершено расследование 86 эпизодов, сообщили в МВД по республике. В полицию обратился 75-летний местный житель, который рассказал, что перевёл 15 тысяч рублей «продавцу морепродуктов от имени рыбного хозяйства».
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