Медвежий угол
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Медвежий угол

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Коррупция и наплыв чужаков: россияне перечислили главные проблемы в стране, которые их тревожат

Коррупция и наплыв чужаков: россияне перечислили главные проблемы в стране, которые их тревожат

Avia.pro - СМИ Ах, как же россияне любят делиться своими бедами! И как прекрасно, что инфляция, коррупция и мигранты объединились в тройку самых горячих проблем для нашего народа, словно участники ток-шоу с безумным накалом страстей.

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Комментарии
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виталий панов
Если Россия избавится от коррупции,значит избавится от продажных чиновников,а значит оставшиеся честные чиновники будут издавать законы,которые будут ограничивать правила въезда,нахождения и работы мигрантов! То есть выпустят дорожную карту для мигрантов!И такого беспредела,как сейчас не должно будет быть! Кто сейчас несёт ответственность за орду въехавших мигрантов? Ни кто! Им (бизнесменам) нужна дешёвая рабочая сила,и больше ничего!И отвечать за них никто не хочет!ЕР представляет интересы крупного бизнеса,НО не интересов простых россиян!По этому и не принимают законы,как дорожная карта для мигрантов,с их обязанностями.Как показал опрос среди приезжих они хотят жить по законам шариата,но не российским! Это говорит о многом!
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20 час.
В К
Ваши бы слова да Богу в уши!
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15 час.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Коррупция и продажные чиновники никогда не исчезнут, значит ждать результатов не приходится
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1 час.

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