Коррупция и наплыв чужаков: россияне перечислили главные проблемы в стране, которые их тревожат

виталий панов

Если Россия избавится от коррупции,значит избавится от продажных чиновников,а значит оставшиеся честные чиновники будут издавать законы,которые будут ограничивать правила въезда,нахождения и работы мигрантов! То есть выпустят дорожную карту для мигрантов!И такого беспредела,как сейчас не должно будет быть! Кто сейчас несёт ответственность за орду въехавших мигрантов? Ни кто! Им (бизнесменам) нужна дешёвая рабочая сила,и больше ничего!И отвечать за них никто не хочет!ЕР представляет интересы крупного бизнеса,НО не интересов простых россиян!По этому и не принимают законы,как дорожная карта для мигрантов,с их обязанностями.Как показал опрос среди приезжих они хотят жить по законам шариата,но не российским! Это говорит о многом!