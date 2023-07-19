При раскопках в Киево-Печерской лавре найдены артефакты времен Киевской Руси

Исследователи обнаружили стеклянные предметы, датированные XI-XII столетиями. Об этой находке сообщил на своей странице в Facebook заведующий сектором археологии Национального заповедника Киево-Печерская лавра Сергей Тараненко, передает techno.
Исследователи обнаружили стеклянные предметы, датированные XI-XII столетиями. Об этой находке сообщил на своей странице в Facebook заведующий сектором археологии Национального заповедника Киево-Печерская лавра Сергей Тараненко, передает techno.
Свежие комментарии