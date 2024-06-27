Средний размер микрозайма в России за год вырос на 10%

Средний размер микрозайма в России в мае составил 10,06 тыс. рублей, немного увеличившись (на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 2000 микрофинансовых институтов.