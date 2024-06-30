30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев

Всем любителям домашних животных — отличная подборка из сабреддита BeforeNAfterAdoption. Как приятно видеть, что люди продолжают открывать свои двери и сердца брошенным животным! А те отвечают им взаимностью.
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