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30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев

30 питомцев, которые недавно обрели новый дом и любящих хозяев

Всем любителям домашних животных — отличная подборка из сабреддита BeforeNAfterAdoption. Как приятно видеть, что люди продолжают открывать свои двери и сердца брошенным животным! А те отвечают им взаимностью.

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