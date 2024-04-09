Что стало причиной смерти оперного певца Евгения Кунгурова?

Полицию вызвала жена артиста, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой Тело известного оперного певца, заслуженного артиста Евгения Кунгурова вечером 8 апреля обнаружили прохожие возле его дома в центре Москвы.