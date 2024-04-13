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"Россия возвращается на Кубу, поскольку Гавану и Москву объединил общий враг". Неожиданное продолжение дальнего похода кораблей ТОФ

"Россия возвращается на Кубу, поскольку Гавану и Москву объединил общий враг". Неожиданное продолжение дальнего похода кораблей ТОФ

5 апреля 4,9K прочитали Зачем накануне французский министр обороны Себастьян Лекорню впервые за полтора года звонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу? Ну, конечно же, не для того, чтобы в течение часа рассказывать ему о том, что Париж не обладает никакими доказательствами причастности Киева к случившему 22 марта в Подмосковье в тот вечер, который мы уже никогда не забудем.

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