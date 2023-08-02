Медвежий угол

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Патрушев сообщил, что Киев тайно собирает органы своих раненных военных для трансплантации

Патрушев сообщил, что Киев тайно собирает органы своих раненных военных для трансплантации

В Вооруженных силах Украины используют раненых военнослужащих, как биоматериал, у них изымают органы для трансплантации.

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Комментарии
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ВераВерная
Даже как-то не удивляет...
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1 час.
лл
лина любимцева
ИЗРАИЛЮ нужны внутренние органы людей, чтобы поддерживать свой имидж &quot;самой лучшей медицины в Мире&quot;...
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56 мин.

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