Rheinmetall показала самый передовой танк стран НАТО

Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG Перспективный боевой танк Challenger 3, который сменит аналогичную модель «второго» поколения, оснащен усовершенствованным двигателем, гидрогазовой подвеской, улучшенными средствами связи и системой Trophy от Rafael Advanced Defense Systems, предназначенной для активной защиты от ракет и снарядов.