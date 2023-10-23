Не доставайся же ты никому: на Кубани женщина разобрала арестованный судом КамАЗ Жительница Гулькевичского района меньше всего хотела, чтобы у нее конфисковали милый ее сердцу КАМАЗ, который перед этим суд арестовал в качестве обеспечения за долг женщины в 300 тысяч.
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