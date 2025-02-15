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Оказывается, Абрамович погубил русский клуб, хотя сделал великим «Челси»: из-за него исчез легендарный «Спартак»

Оказывается, Абрамович погубил русский клуб, хотя сделал великим «Челси»: из-за него исчез легендарный «Спартак»

Надо было слушать украинца?В истории России было много самобытных и интересных футбольных клубов. Но один из них выделялся даже на общем пестром фоне.

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