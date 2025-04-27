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Том Хендерсон: Rockstar готовит новую статью про GTA 6, которая выйдет в ближайшие ...

Том Хендерсон: Rockstar готовит новую статью про GTA 6, которая выйдет в ближайшие ...

Том Хендерсон: Rockstar готовит новую статью про GTA 6, которая выйдет в ближайшие неделиНадежный журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что Rockstar Games готовит статью на сайте, которая будет посвящена предстоящей Grand Theft Auto 6.

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