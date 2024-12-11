Анастасия Ракова рассказала о старте тренировочных работ в формате ЕГЭ для московских одиннадцатиклассников

Первая тренировочная работа по профильной или базовой математике прошла 10 декабря В Москве стартовали городские тренировочные работы в формате ЕГЭ, на которых выпускники смогут изучить особенности экзаменационной процедуры.
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