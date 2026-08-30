Patricia Arquette Starred In A Supernatural TV Series That's Worth Revisiting

Before becoming TV royalty with mesmerizing performances in "The Act" and "Severance," Patricia Arquette led a supernatural procedural that holds up well today.
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