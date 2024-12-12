Звезду «33 квадратных метров» Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали

Российский актёр Сергей Белоголовцев ("33 квадратных метра", «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины») пришел на плановое обследование в одну из московских клиник и оказался на операционном столе.
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