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Мода и Шоу-бизнес

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Звезду «33 квадратных метров» Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали

Звезду «33 квадратных метров» Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали

Российский актёр Сергей Белоголовцев ("33 квадратных метра", «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины») пришел на плановое обследование в одну из московских клиник и оказался на операционном столе.

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