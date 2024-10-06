Си Цзиньпин назвал дружбу с Северной Кореей достоянием двух стран

Дружба Китая и Северной Кореи испытана временем и является общим достоянием двух стран в деле защиты международной справедливости и правосудия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 6 октября в поздравительной телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 75-летия дипломатических отношений между странами, сообщает телевидение Китая.