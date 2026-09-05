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Регионы России

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HUAWEI и POCO представили новые устройства и программные обновления

HUAWEI и POCO представили новые устройства и программные обновления

Неделя начала осени ознаменовалась рядом значимых анонсов в сфере мобильных технологий. Компания HUAWEI провела презентацию новых гаджетов на Олимпийском стадионе в Мюнхене, а Honor открыла доступ к бета-версии MagicOS 11.

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