1418 дней войны: в Архангельске прошла патриотическая акция «Река Памяти»

В преддверии Дня Победы в столице Поморья прошла акция «Река Памяти». На Набережной Северной Двины зажгли лампады, которые символизировали каждый день Великой Отечественной войны: с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го.
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