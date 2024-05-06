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Сеть «Газпромнефть» начала строительство первой АЗС на Екатеринбургской кольцевой автодороге

Сеть «Газпромнефть» начала строительство первой АЗС на Екатеринбургской кольцевой автодороге

Новая автозаправочная станция станет первым объектом сети «Газпромнефть» на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД).

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