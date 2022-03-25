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В центре Симферополя с 29 марта временно ограничат движение

В центре Симферополя с 29 марта временно ограничат движение

В Симферополе с 29 марта по 3 апреля ограничат движение по улице Севастопольской (от улицы Козлова до проспекта Кирова) из-за ремонта дороги.

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