Врач Москвичева: спорт поможет не допустить развития болезни Альцгеймера

Профилактические мероприятия позволят свести к минимуму факторы риска развития болезни Альцгеймера. Об этом RuNews24 рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета "Синергия", врач-невролог Александра Москвичева.
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