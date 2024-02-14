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Врач Москвичева: спорт поможет не допустить развития болезни Альцгеймера

Врач Москвичева: спорт поможет не допустить развития болезни Альцгеймера

Профилактические мероприятия позволят свести к минимуму факторы риска развития болезни Альцгеймера. Об этом RuNews24 рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета "Синергия", врач-невролог Александра Москвичева.

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