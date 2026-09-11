Москва представила иностранным дипломатам опыт жилищного строительства по программе реновации

10 сентября делегация дипломатов из дружественных стран посетила новостройку по программе реновации на улице Профсоюзной, дом 37.
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