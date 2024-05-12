Как откроются рынки в понедельник, 13 мая?

Доллар, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в пятницу, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне как пониженной активности торгов как из-за длинных выходных в России, так и возобновившегося снижения нефтяных ценК концу недели рубль умеренно подешевел на фоне пониженной активности торгов и снижения нефтяных цен.