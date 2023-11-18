Украли 280 миллионов и сбежали: Последние новости о московских грабителях

Грабители, совершившие нападение в центре Москвы, скрылись из столицы. Об этом рассказали в правоохранительных органахRT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщило о том, что преступники, ограбившие людей, покинули Москву.
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