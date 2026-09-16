Украина ждёт от России списки объектов, которые нельзя атаковать в рамках энергетического перемирия, — МИД (ВИДЕО)

Украина ждёт от России списки объектов, которые нельзя атаковать в рамках энергетического перемирия, — МИД.
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