В Татарстане ожидается мокрый снег и дождь

В Татарстане ожидается понижение температуры из-за циклона, перемещающегося с юго-запада. Гидрометцентр РТ сообщает о затянутом облаками небе и прогнозирует небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, с возможными сильными осадками в некоторых районах, кроме Казани.