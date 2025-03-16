В Татарстане ожидается мокрый снег и дождь

В Татарстане ожидается понижение температуры из-за циклона, перемещающегося с юго-запада. Гидрометцентр РТ сообщает о затянутом облаками небе и прогнозирует небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, с возможными сильными осадками в некоторых районах, кроме Казани.
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